Booba ironise sur son absence de "Classico organisé"

Le Duc se compare à Ronaldo.

Booba a une personnalité tellement controversée que, parfois, il se met de lui-même hors des projets. Comment en effet l'inviter sur "Classico Organisé" alors que Gims, Kaaris et Rohff en seront vraisemblablement les têtes d'affiche côté parisien ? Si jamais la question s'était posée, soit eux auraient refusé, soit le Duc aurait refusé. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'avoir son mot à dire sur ce projet porté par Jul qui va réunir, semble-t-il, plus de 150 rappeurs venus de Marseille et de Paris. Alors B2O ironise et se compare à Cristiano Ronaldo dans une story publiée sur le compte Instagram de La Piraterie.

"Et by the way, un classico sans CR7 ne sera jamais un classico mais un clachico."

A priori, on dit bien a priori, Booba n'a rien contre Jul. On l'a déjà vu faire le signe du Marseillais, il ne l'a jamais clashé et ils ont paru proches de faire un featuring à une certaine époque. Mais lui qui s'est toujours placé hors du game et même plutôt au-dessus n'aurait certainement pas accepté de travailler avec autant de personnes dont certaines avec qui il est dans une logique de clash très poussé. Alors, évidemment, on le saura peut-être plus tard, mais pour l'instant on n'a aucune information sur le fait que le projet lui ait été proposé ou non. A-t-il dit non ? Ou sentant que la réponse serait négative, personne ne lui a posé la question ? Peut-être le saura-t-on plus tard mais aujourd'hui, il est presque logique que le Duc ne fasse pas partie de cette incroyable liste et gageons que, avec ou sans lui, cette compilation marquera l'histoire du rap français.