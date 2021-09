Wack 100 annonce avoir une nouvelle version de la sextape de Kim Kardashian et Ray-J

Et elle serait encore plus hardcore.

Nouvelle révélation de la part de Wack 100. Il a déclaré avoir en sa possession une troisième vidéo de la sextape de Kim Kardashian et Kanye West. Une version encore plus choquante que les précédentes.

Décidemment, Wack 100 ne lâche pas l’affaire. Ces derniers temps, l’ancien manager de The Game fait beaucoup parler de lui grâce à une affaire vieille de plusieurs années : la célèbre sextape du frère de Brandy et de l’ex de Kanye West. Malgré les efforts de cette dernière pour faire oublier son passé, il y a quelques jours, Wack 100 avait annoncé détenir une deuxième version de la vidéo. Une copie qu’il compte d'ailleurs transmettre à Kanye West. S’en est suivi des échanges houleux entre lui et les avocats de la star de télé-réalité. Ils estiment que Wack cherche juste le buzz et son moment de gloire. Les représentants avaient d’ailleurs communiqué ce message : "L’affirmation selon laquelle il existe une vidéo sexuelle non publiée est absolument fausse".

Comme si cela ne suffisait pas, Wack 100 affirme désormais qu’il existe une troisième version ! Une version qu’il a, bien évidemment, en sa possession selon ses dires. Selon celui qui essaie de relancer la carrière de 6ix9ine, cette nouvelle vidéo serait encore plus hard. Il s’agirait de l’originale avec des scènes coupées de la version finale par Kim et Ray-J puisqu’ils les estimaient trop choquantes. Bien entendu, cette théorie (qui avait déjà été évoquée auparavant) n’a jamais été prouvée. Quoi qu’il en soit, Wack 100 a l’air bien décidé à mener la vie dure à Kim Kardashian (avec Ray-J en dommage collatéral). Il avait d’ailleurs adressé un message très direct aux avocats de la star en story Instagram :

"Un message pour les avocats de Kim Kardashian. Questionnez votre cliente sur Santa Barbara & je signe des libérables pour les vidéos 1,2 & 3. Ray-J ne peux plus contrôler ce que maintenant je contrôle. Si j’entends encore une fois 15 minutes de gloire je serais obligé de présenter les contrats signés. Ne me tentez pas."

Même s’il est difficile de comprendre les motivations de Wack 100, ce qui est sûr c’est que cette histoire est loin d’être terminée.