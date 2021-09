Booba termine Kaaris, Damso et Kanye West dans son "Fast & Curious"

Le Duc ne fait pas de détails pour Konbini.

C'est la deuxième fois que Booba participe au format star de Konbini, "Fast & Curious". Dans cette dernière apparition, le Duc n'oublie pas que tout est bon pour critiquer et clasher ses ennemis. Alors même si le but de cette vidéo est ludique, il n'hésite pas à tailler en pièce Kaaris et Damso les jugeant tous les deux "éclatés".

Vous connaissez parfaitement ce format, un des plus célèbres de YouTube, à tel point qu'il a été décliné en jeu de société. Dans "Fast & Curious", l'invité doit choisir entre deux propositions et répondre sans réfléchir. Libre à lui, ensuite, de développer ses réponses. A la question "Kaaris/Damso", le Duc a choisi de ne pas choisir expliquant :

"Ils sont éclatés les deux, je ne peux pas, c'est trop dur comme question."

Mais c'est finalement son ancien associé belge qui prend le plus cher. A la question suivante, "Jvlivs 2"/"QALF Infinity", B2O se lâche encore un peu plus.

"'Jvlivs 2’, j’ai entendu quelques morceaux, je préfère 'Jvlivs 2' ! 'QALF Infinity, c'est vraiment de la grosse de-mer. Non, en toute objectivité. 'Jvlivs 2' c'est beaucoup mieux en termes de rap et d'instrus. Mais QALF machin, ah ça va. Il ne communique pas, il s'est pris pour... Pas de clips, pas de... Je veux dire, si tu es fan de lui, tu n'as rien à manger."

Dans la même vidéo, Booba a confirmé que son prochain titre "TN" sortirait en NFT, qu'il préférait La Fouine à Rohff et Benash à Kalash alors que les quatre rappeurs sont ses "ennemis" et qu'il regrettait de ne pas voir affronté Kaaris dans l'octogone.

Il en a aussi profité pour donner un avis assez tranché sur Kanye West.

"Kanye West je le déteste, je ne peux pas le voir. J'ai envie de le gifler quand je vois sa tête. Ah, l'esclavage c'était un choix, il n'est pas passé... Ça plus son cinéma pour nous pondre des merdes. Ça fait quatre albums qu'il fait de la merde. Produis des gens ou si tu es fou va à l'asile mais il m'a fatigué."

Tout ça et bien plus encore, c'est ici :