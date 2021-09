Booba tacle Rohff et Gims

Deux pour le prix d'un.

Ennemis communs de Booba, Gims et Rohff font désormais front commun. Ils ont enregistré un morceau ensemble et avancent. Dernièrement, les deux rappeurs ont partagé un live sur Instagram, un moment où ils sont revenus sur la rumeur disant que ROH2F aurait eu une relation avec la femme du Maître, avant leur mariage. Evidemment, le Duc n'a pas manqué de rebondir sur ce passage en traitant, en gros, les deux artistes de menteurs avec un montage vidéo dont il a le secret. En effet, après l'intervention de Gims et Rohff, on voit une petite fille passer au détecteur de mensonges avec une passoire pour égoutter les pâtes qui sonne si jamais elle ment. Autant dire que Booba ne croit pas un mot des affirmations que l'on entend dans le live et entend bien le faire savoir !

"On va profiter pour tordre la rumeur encore une fois parce qu'il y a encore un mec qui a parlé de ta femme. Les gens qui parlent de Demdem, arrêtez de dire des conneries. N'écoutez pas les potins, respectez les femmes mariées, les mères de famille, il n'y a rien eu du tout avec Rohff, arrêtez vos conneries, arrêtez vos rumeurs."

Si vous regardez bien la fin de la vidéo, vous verrez bien que Booba ne croit pas un mot des déclarations de Rohff et qu'il met les deux rappeurs dans le même panier. De toute façon, on le sait très bien, le Duc n'aime ni l'un ni l'autre alors quand il a l'occasion de se moquer d'eux, il ne perd pas un instant. La preuve encore une fois aujourd'hui...