Rohff clashe Booba pour ne pas avoir affronter Dam16

Et ne l’a pas loupé.

Le beef entre Booba et Rohff continue et s’intensifie. Housni a affiché B2O sur ses réseaux. En cause ? Son absence au rendez-vous fixé avec Dam16 pour une confrontation.

Ce n’est un secret pour personne, Rohff et Booba ne s’apprécient guère. D’un côté, comme de l’autre, aucun ne rate une occasion d’afficher son ennemi et de le provoquer. Alors qu’il y a peu, le Duc avait clashé son rival concernant sa participation à la série "Validé", c’est maintenant au tour du rappeur franco-comorien.

Tout a commencé quand le rappeur Dam16 (accompagné de Rohff) est venu à Boulogne-Billancourt. B2O étant également présent dans la commune, il a alors vu ici, une opportunité de provoquer cet autre ennemi. N’oublions pas que les deux en étaient venus aux mains (ou plutôt à coups de ceinture) en 2015. Il n’aura pas fallu bien longtemps pour que les deux artistes ne commencent à s ’embrouiller, sur Instagram. Un échange violent qui a conduit à l’organisation d’une rencontre. En effet, les deux artistes ont décidé de régler ça en face à face au Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt le dimanche 26 septembre. À 16h (heure du rendez-vous), si Dam16 était bien présent, le Duc de Boulogne manquait à l’appel. En revanche, la police était sur place, ce qui n’a pas échappé à celui qui prépare un nouvel album.

Suite à cela, Rohff a enchaîné les montages en story Instagram. Entre les photos de Booba avec un badge de police et un chapeau de bouffon sur la tête ou encore les jeux de mots, il s’est lâché. Il a également posté un montage vidéo d’un personnage de "Dragon Ball Z" s’écriant : ­"On n’ose pas se montrer devant le champion. On a honte de ses muscles ridicules, ça se comprend. Je ferai aussi bien de rentrer à la maison maintenant. Je ne peux pas me battre puisqu’il n’est pas là. On se retrouvera un autre jour gros plein de soupe".

Si Booba n’a pas encore réagi à ces attaques, ça ne saurait tarder.