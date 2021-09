Kanye West : le teaser du docu sur sa vie dispo sur Netflix

Ça va bientôt sortir !

Kanye West a toujours trouvé un moyen de faire parler de lui, même avec de la musique plutôt moyenne et sans trop d'idées, depuis qu'il a préféré faire les tournées des églises plutôt que de travailler sur du rap en studio. Celui qui avait pourtant marqué l'histoire avec "808's Heartbreak", "Graduate" ou encore "The College Dropout" tourne en rond depuis presque dix ans, coincé dans son personnage assez complexe. Pour ceux qui aimeraient comprendre un peu mieux Yeezy et son parcours, un documentaire sur Netflix a été programmé.

Le teaser est même déjà disponible ! On connait donc désormais le nom du docu, qui s'appellera "Jeen-Yuhs", un jeu de mots avec "Genius", un terme qui a souvent été attribué à Kanye West, même si de moins en moins de gens sont d'accord avec ça au fur et à mesure que sa musique devient moins intéressante que sa promo. Dans le trailer, on voit notamment Kanye en 2002, en compagnie de Mos Def, en train de rapper les lyrics de ce qui deviendra le titre "Two Words" sur son projet "The College Dropout". Un titre qui est une vraie démonstration de style.

Ici on est plutôt satisfaits que le documentaire prenne cette direction : les débuts de Kanye West sont beaucoup moins connus que toutes ses histoires actuelles, scrutées à la loupe depuis son mariage avec la superstar Kim Kardashian. Selon nos informations, le documentaire sera présenté en trois parties. Tout ça devrait être diffusé au début de l'année 2022, même si aucune date n'a pour l'instant était communiquée.