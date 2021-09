Tory Lanez - Megan Thee Stallion : vers un règlement à l'amiable ?

Une affaire toujours aussi mystérieuse.

Si vous avez suivi un peu les actualités dans le rap US récemment, vous avez sans doute entendu parler de la fusillade qui a éclaté entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion l'année dernière. Le rappeur canadien est en effet depuis accusé d'avoir tiré sur Megan depuis le siège arrière de son véhicule, alors qu'elle même s'en éloignait pour éviter une dispute. Une interdiction d'approcher Megan a d'ailleurs été prononcée à l'encontre de Tory Lanez. Mais alors que les audiences préliminaires devraient bientôt commencer, on pourrait se diriger vers un règlement à l'amiable.

C'est l'information qui nous parvient tout droit des Etats-Unis, plus précisément de chez "Rolling Stone". Le procureur de Los Angeles aurait annoncé au média que des discussions étaient en court entre les deux parties. L'avocat de Tory Lanez déclare quant à lui que "comme dans toutes les affaires, il y a des discussions sur la possibilité de mettre fin à la procédure. Cette affaire n'est pas différente. Ceci dit, notre position sur ce qui s'est ou ne s'est pas passé ce jour-là restent inchangées, et Tory Lanez reste sur sa position de plaider non coupable".

Une manière bien déguisée de nous dire qu'en effet, l'avocat discute avec la partie adverse pour faire éviter la prison ainsi qu'un plus gros scandale pour son client. Tout ça, juste avant les audiences préliminaires de décembre pendant lesquelles les témoins seront appelés à témoigner devant la justice. A côté de ça, le rappeur vient à nouveau d'être sanctionné pour avoir violé l'interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de Megan, lors du Rolling Loud Festival de cet été.