6ix9ine conseille la jeunesse : "Faites comme moi, ça vous rapportera des millions"

Le rappeur recommande d’être une "snitch".

Une déclaration de 6ix9ine tourne en boucle sur internet. Le rat le plus connu du rap game US assure qu’il vaut mieux balancer les autres. Selon lui, il serait bien plus facile de gagner des millions de cette façon.

Alors que Wack 100 travaille à relancer la carrière de 6ix9ine avec des albums et des concerts, ce dernier a trouvé un moyen plus efficace. Adepte des phrases provocantes et des actions qui créent le buzz, il sait toujours comment agir pour faire parler de lui. Une fois de plus, la tornade arc-en-ciel a frappé en s’adressant cette fois, aux jeunes.

Lors d’un déplacement, le rappeur entouré de ses gardes du corps a eu un échange avec un paparazzi. Comme très régulièrement, des questions concernant son mode de vie et son statut de balance lui ont été posées. Le photographe lui a demandé : "Qu’est-ce que ça fait d’être la balance la plus riche du monde ?" Il ne lui aura pas fallu trente secondes pour commencer sa tirade. C’est très serein en toute légèreté que l’ennemi de Blueface a répondu : "C’est plutôt cool, j’ai fait enfermer beaucoup de méchantes personnes, j’ai sauvé le monde. Je suis comme Batman, tu vois ce que je veux dire ?". Une réponse pleine de modestie qui prouve encore une fois qu’il n’a aucun regret.

Le paparazzi a ensuite demandé à 6ix9ine s’il avait des conseils à donner à des jeunes qui essaieraient d'être des gangsters. Sa réponse a été à la hauteur de sa réputation : "Faites juste comme moi, vous serez bien, ça vous rapportera des millions de dollars". L’échange s’est poursuivi par une question du rappeur à son interlocuteur : "Tu as déjà balancer quelqu’un ?". Lorsqu’il lui a répondu que non, Tekashi a alors rétorqué : "C’est pour ça qu’aujourd’hui t’es en train de me filmer. Tu dois commencer à bien faire les choses et à balancer". 6ix9ine semble bien sûr de ses propos pour quelqu’un qui a eu sa tête mise à prix.

Pas sûr que ses propos redorent son blason au sein du game.