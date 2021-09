Wack 100 : il compte envoyer la sextape de Kim Kardashian à Kanye West

Wack 100 continue de mettre de l’huile sur le feu. Il a déclaré sur Instagram qu’il avait discuté avec Kanye West à propos de la sextape de son ex-femme. Pire encore, il compte lui faire parvenir la vidéo.

Depuis plusieurs jours, le célèbre manager clame haut et fort qu’il détient une deuxième version de la sextape de Kim Kardashian et de Ray-J. Pratiquement 20 ans après la diffusion de la vidéo scandale qui a lancé la carrière de la star de télé-réalité, Wack 100 a décidé de déterrer les vieux dossiers. Adepte du buzz, des scandales et des embrouilles, il ne respecte décidément personne.

Malgré le conflit qui l’oppose aux avocats de Kim Kardashian, suite à ses allégations, Cash Jones de son vrai nom en remet une couche. Dans un post qu’il a fièrement partagé sur sa page Instagram, il a remercié Kanye West pour leur conversation téléphonique. Il légende : "Bonne discussion, je disais la vérité, je vais te l’envoyer, frère comme j’ai dit que je le ferais. J’ai apprécié ton appel, c’était cool d’avoir de tes nouvelles". Même si de nombreux internautes ne croient pas à son histoire et pensent qu’il ment (on les comprend), Wack 100 semble bien sûr de lui.

Mais, il ne faut pas oublier que le chanteur Ray-J est tout aussi concerné que l’ex de Kanye West. Il a d’ailleurs dit le fond de sa pensée à travers un message :

C’est pas cool. J’essaie de rester en dehors des projecteurs. Je reste juste concentré, humble et reconnaissant pour tout ce que j’ai. Comment est-ce que je peux montrer que j’ai grandi et pris en maturité si ce genre de chose arrive ? Je suis un père maintenant et mon boulot c’est d’être un bon parent et de faire passer mes enfants en premier. Ce n’est pas le message que je veux leur envoyer.