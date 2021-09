Quand 50 Cent et Snoop Dogg s'embrouillent pour de la weed

Sur le tournage de la dernière série de Fifty.

50 Cent et Snoop Dogg sont amis depuis des années. Le New-Yorkais qui est devenu producteur a même fait jouer le second dans une de ses séries en compagnie d'Eminem qui a pourtant refusé tous les rôles qu'on lui a proposé après "8 Miles". Mais les deux rappeurs sont réunis au sein du casting de "Black Mafia Family", la nouvelle série produite par l'ancien boss du G-Unit. Eminem interprète un agent infiltré, White Boy Rick tandis que Snoop joue le rôle d'un pasteur. Pourtant au courant du penchant du Californien pour la fumette, 50 Cent a admis que cela a failli mettre en péril le tournage de la série et que les deux ont eu une discussion houleuse à ce sujet... Et c'est cette anecdote que 50 Cent a raconté dans le canapé de Jimmy Kimmel.

"C'est impossible de lui faire arrêter de fumer de l'herbe, même pendant le tournage. Je suis allé plusieurs fois le voir dans sa caravane pour lui demander de rester tranquille à ce niveau. Il m'a simplement : "tu sors, c'est légal ! On était vraiment en conflit sur cet aspect des choses et il n'aimait pas du tout que je lui demande d'arrêter de fumer de l'herbe quand on tournait. Il me disait : 'mais pourquoi tu veux me gâcher ma journée ?"

Il est vrai que pendant le tournage, 50 Cent avait partagé une publication sur Instagram qui montrait Snoop tirant la gueule avec cette légende :

"Voilà comment Snoop Dogg m’a regardé quand je lui ai dit de ne pas fumer sur le tournage."

Effectivement, il n'avait pas l'air très heureux...