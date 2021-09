Booba : malgré les clashs, il reconnaît le talent de Kaaris et Damso

B2O a parlé sans filtre sur le plateau de "TPMP".

Invité dans l’émission de Cyril Hanouna, "TPMP" lundi 20 septembre, le Duc s’est exprimé sur Kaaris et Damso. Il a également avoué vouloir faire un feat avec PNL.

Booba gère et maîtrise sa carrière d’une main de maître. Après plus de 25 ans dans le milieu, il ne laisse rien au hasard. C’est peut-être pourquoi, il a annoncé son concert au Stade de France en septembre 2022, seulement quelques heures avant sa venue dans l’émission. En effet, son passage était très attendu et plusieurs sujets ont été abordés avec l’équipe d’Hanouna. Du documentaire diffusé par BFM TV révélant sa fortune, à la rumeur d’une relation avec Céline Dion, en passant par son clash avec Sadek, tout y est passé !

Au cours de l’émission est arrivée la question sur sa vision des autres artistes. Une des chroniqueuses lui a demandé s’il trouvait des rappeurs forts. Booba a évoqué dans un premier temps des rappeurs de son entourage tels que SDM, JSX et Green Montana avant d’en venir à ses ennemis. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il a reconnu le talent de Kaaris ou encore Damso avec qui il est en beef depuis longtemps. Il a déclaré : "Kaaris est fort, Damso est fort, Shay est forte, mais c’est dommage car ils n’ont pas duré". Il ajoute ensuite : "Mais c’est pas méchant, ils sont forts". Lui qui attaquait K2A récemment, il sait tout de même être fair-play quand il s’agit de musique.

Un autre moment de l’émission a fait parler de lui, notamment quand l’animateur de C8 l’a interrogé sur ses envies de collaboration. À la question : "Est-ce qu’il y a un mec avec qui tu n’as pas fait de featuring et avec qui tu rêverais d’en faire un ?", la réponse de Kopp a été directe : "Non". Tout de suite après, il a néanmoins cité PNL : "Un feat Booba et PNL ça aurait fait beaucoup de bruit, mais ils ne font pas de feat". Il est vrai qu’une collab' de ce genre-là aurait pu retourner le rap game…mais, sait-on jamais !