Lil Uzi Vert : son incroyable transformation physique

Le rappeur a pris soin de son corps.

On le sait, les rappeurs aiment passer du temps torse nu. Mais certains sont bien souvent assez fins pour ne pas dire maigre. C'était notamment le cas de Lil Uzi Vert qui aimait pourtant montrer les tatouages qu'il a un peu partout sur le corps. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le rappeur originaire de Philadelphie a transformé son corps et il est encore plus fier de le montrer. Il faut dire que sa transformation ne passe pas inaperçue.

En général, on parle de Lil Uzi Vert pour ses excentricités, comme son diamant de 24 millions de dollars incrusté dans son front ou son souhait d'acheter une planète. Rien de tout cela aujourd'hui, on est beaucoup plus terre-à-terre. Le rappeur de Philly s'est pris en main et a totalement remodelé son corps. C'en est même assez impressionnant. Jugez plutôt.