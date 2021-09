Booba a-t-il eu une aventure avec Céline Dion ?

Le Duc réagit à cette folle rumeur.

Depuis quelques jours, B2O est affilié à Céline Dion de façon assez surprenante. Certains magazines people affirment que le rappeur et la chanteuse seraient en couple. Le Duc a réagi avec humour aux spéculations.

Alors celle-là, on ne s’y attendait pas ! On imagine que les principaux concernés non plus. Booba est une nouvelle fois au cœur de l’actualité, mais pour d’autres raisons que ses attaques envers Kaaris ou Gims. Il ne s’agit pas non plus de son beef avec Sadek (qu’il doit normalement confronter ce lundi 20 septembre sur "TPMP"), mais plutôt de sa vie amoureuse. Une récente rumeur le met en couple avec la star canadienne Céline Dion.

Ce sont les magazines people LeGossip ou encore Arcadi qui ont relayé l’information en affirmant leurs propos grâce à une source (dont la fiabilité reste encore à prouver). Tout a commencé lorsque la chanteuse de 53 ans s’est rendue à Miami en Floride, lieu de résidence de Booba depuis plusieurs années. Il n’en fallait pas moins, pour que cette surprenante rumeur ne soit lancée. Ou alors, pour ces magazines, il suffit simplement de trouver deux célébrités supposées célibataires, au même endroit et au même moment pour créer une histoire sensationnelle et sans fondement (mais néanmoins drôle).

Il n’aura pas fallu bien longtemps au roi de la provocation, Booba pour réagir. Réputé pour son sens de l’humour, il a ironisé sur Instagram. Via le compte de la Piraterie, il a partagé un article titré "Céline Dion et Booba amoureux, inséparables à Miami, une vérité ahurissante". En-dessous, il a commenté : "J’irai chercher ton cœur". Un clin d’œil, très bien trouvé, au morceau mythique de la chanteuse "Pour que tu m’aimes encore". B2O a du beaucoup rire en publiant sa story... tout comme nous en écrivant cet article !