Lacrim de retour en mode "Gomorra" !

Le rappeur s'est payé un petit voyage à Naples.

Lacrim n'est plus forcément le rappeur le plus actif de France. L'époque où on retrouvait l'artiste sur tous les gros feats de l'année, où il faisait la une de l'actualité entre sortie d'album, de série, et sortie de prison, semble terminée. Désormais, le rappeur du 94 se concentre sur la musique et sur sa vie privée. Son dernier gros projet, "R.I.P.R.O.4" est sorti il y a presque un an maintenant. Depuis on a eu le droit à quelques freestyles de qualité et aussi à de bons feats. Mais désormais, le Tigre est de retour aux affaires !

Et il est de retour avec la manière : Lacrim s'est en effet payé le luxe de pouvoir tourner un clip à La Scampia, quartier de Naples très très chaud et rendu célèbre par l'incroyable série "Gomorra". Une série qui a énormément influencé le rap français puisqu'on se rappelle qu'à l'époque, SCH et PNL avaient eux aussi tourné leur clip à La Scampia. Le quartier et son architectures sont ainsi devenus des lieux mythiques, avec pas mal de fantasmes autour de son taux de criminalité très élevé et de la main-mise de la mafia sur les habitants.

RDV mercredi 22/09 à 18h sur YouTube et en streaming pour « L’immortale » ! Cadeau pour vous ♥️ pic.twitter.com/w4VOLXuigV — #RIPRO4 - DISPONIBLE ???? (@Lacrim_Officiel) September 16, 2021

C'est donc dans ce décor très mafieux que Lacrim fera son grand retour comme il l'a annoncé sur Twitter. Dans une courte vidéo, on le voit au coeur du quartier avec ses habitants et en fond sonore, les notes très reconnaissables du générique de la série "Gomorra". Le rappeur nous donne rendez-vous le Mercredi 22 septembre à 18h pour découvrir la vidéo de "L'Immortale" (surnom de Ciro dans la série) sur Youtube. On y sera, et vous ?