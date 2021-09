Kim Kardashian : Wack 100 dit qu'il a une version unique de la sextape !

Il désire l'offrir à Kanye West...

Un des événement people les plus marquants dans le monde depuis les années 2000, est la fameuse sextape de Kim Kardashian. Un moment qui symbolise que les limites sont désormais franchies, la vie privée peut s'exposer à la face du monde entier dans une recherche de buzz, même les moments les plus intimes. Tournée en compagnie de son ex-boyfriend Ray-J, la tape a été beaucoup utilisée pour embêter Kanye West, futur ex-mari de Kim K, qui avait la fâcheuse tendance à s'impliquer dans des clashs. Mais visiblement, on ne sait pas tout à propos de cette légendaire vidéo.

Le célèbre manager Wack 100 (The Game, Blueface, 6ix9ine), connu pour être un fouteur de merde, a en effet affirmé qu'il possédait une version non dévoilée de cette sextape. En interview, il clame que cette deuxième version est "bien mieux visuellement que la version qui est sortie. Tout ce que je sais, Kanye, c'est qu'on a la partie deux sur l'ordinateur. Elle n'a jamais été vue avant. On aimerait te la donner, ce serait un énorme cadeau juste pour toi, et tu pourrais le revendre très cher". Il ajoute qu'il ne l'aurait donnée à personne d'autre que Kanye.

Wack 100 a même déclaré qu'il avait parlé de ça à Ray J, qui apparaît donc lui aussi sur la vidéo, et que ce dernier était totalement d'accord avec le fait d'offrir cette vidéo à Kanye. On ne sait pas comment l'auteur de "Donda" va prendre ces déclarations, lui qui n'est normalement plus en couple avec Kim K et qui est aussi actuellement en guerre avec Drake.