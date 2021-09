Lil Baby escroqué de 400 000 $ pour une fausse Patek !

Ah, ces rappeurs US et leurs bling-bling, ça donne toujours de belles histoires.

Le bling-bling a une place particulière dans l'histoire du rap. Dès qu'un rappeur connait une grande réussite, il s'empresse d'aller chez les meilleurs joailliers pour se payer une chaîne la plus chère possible, mais aussi la plus originale (on se souvient notamment des chaînes de Flavor Flav). Le but est de montrer des signes ostentatoires de richesses, mais aussi de se ré-approprier l'or qui venait notamment à une époque du Ghana ou d'Afrique du Sud. Habitués à payer très cher pour n'importe quel bijoux, certains rappeurs se font arnaquer...

C'est le cas de Lil Baby ! La star du game US, grand amateur de bijoux très chers, s'est fait voler 400 000 dollars par un escroc. L'artiste explique dans une de ses story avoir acheté une montre à 400K de la célèbre marque Patek Philippe. Mais les internautes, qui ont l'oeil, ont remarqué assez rapidement que la montre... était complètement fausse ! Le vendeur s'est évidemment enfui rapidement avec les 400 000 dollars, que Lil Baby ne reverra peut-être jamais.

Du coup, le rappeur force un peu pour être inscrit sur le registre clientèle privé de la marque, Patek Philippe, qui, comme toutes les marques de luxe, a un fichier client avec des grosses fortunes inscrites dessus, pour pouvoir directement proposer les catalogues à ses clients les plus riches. Mais aussi pour conserver le standing de la marque et ne pas vendre les objets à n'importe qui. "Voilà pourquoi je veux être sur la liste ! Après les vendeurs de bijoux vont me forcer à faire des choses que je ne devrais pas faire...", explique Lil Baby sur son Instagram. C'est vrai qu'à 400K, on peut vite finir par s'énerver et se mettre à chercher le vendeur dans toute la ville pour lui coller une correction...