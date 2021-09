SpotEmGottem victime d'une fusillade !

Le jeune rappeur s'est fait tirer dessus à Miami.

Ca fait plusieurs années qu'on vous dit que cette nouvelle génération de Gangsta Rappers est bien plus dangereuse, folle et imprévisible que la précédente. Plus auto-destructrice, et donc avec beaucoup moins de limites, ils empruntent les parcours les plus dangereux à un âge de plus en plus jeune (comme Chief Keef, Kodak et bien d'autres). Cette fois on va vous parler d'une des révélations de l'année dernière, SpotemGottem, 19 ans et jeune rappeur originaire de Miami. Le jeune rapper s'est notamment fait connaître grâce à son carton avec le morceau "Beatbox", remixé par le splus grandes stars du rap US.

SpotemGottem a été victime d'une fusillade assez violente à Miami, dans la nuit du 17 septembre aux alentours de 3 heures du matin. Le rappeur et un de ses amis étaient dans un véhicule qui roulait tranquillement sur les routes de Miami, en sortant de studio. On ne connait pas encore les circonstances exactes du drame, mais ils ont visiblement croisé un autre véhicule, qui a ouvert le feu côté conducteur, touchant la voiture de Spotem et son pote à 22 reprises.

Les deux victimes ont évidemment été transportées à l'hopital mais leurs jours ne sont apparemment plus en danger. Les forces de l'ordre, quand à elles, lancent des appels à témoin et recherchent toujours les tireurs. Ca n'est pas la première fois que Spotemgotem fait parler de lui en dehors de la musique. Il avait été arrêté pour agression et possession d'armes il y a quelques semaines. On espère que tout ça va se calmer avant que quelqu'un ne soit vraiment tué...