Drake vs Kanye West : Styles P leur propose de se battre ou de se faire un câlin...

Le clash qui oppose Drake et Kanye West est un conflit entre deux superstars mondiales. Alors, forcément, sans prendre parti, sauf pour les proches, tout le monde a son avis sur cette opposition. Certains la regrettent, d'autres trouvent que ça booste le game et la créativité des artistes. D'autres, enfin, proposent des solutions. C'est le cas de Styles P qui a proposé que les deux rappeurs se retrouvent au coin de la rue pour soit se battre soit se faire un câlin. C'est en tout cas l'option qu'il a soumise lors de son passage dans le média "I Am Athlete". Pour lui, c'est le meilleur moyen d'en terminer avec ce beef.

What Styles P had to say about Drake and Kanye’s beef is facts ???? pic.twitter.com/cIKXXhLp4k — E The Vision ???? (@therealej___) September 14, 2021

Pour autant, en tant qu'artiste, il a quand même son avis, même s'il refuse de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Pour lui, Drake a un meilleur album d'un point de vue musical mais Kanye West a plus de fond et de contenu. Ceci dit, le rappeur du Queens ne voit pas vraiment l'intérêt de comparer deux projets qui, pour lui, ne sont pas comparables et surtout que le public peut aimer tous les deux, pour des raisons différentes.

"Ce gars parle de sa mère, du Christ et de toute sortes d'autres sujets. L'autre parle de richesse, d'argent, de nanas qu'il a oubliées, de gens en colère contre lui, de combien d'argent il a eu, de nanas qu'il aime, de celles qui l'ont quittées... Les deux chantent, l'une sur les filles, l'autre sur le Christ, je les aime tous les deux."

Pour la légende de Yonkers, Drake et Kanye West feraient mieux d'enterrer leur querelle.

"C'est une opposition sans valeur. C’est vraiment une battle égoïste et orgueilleuse. Pensez à ce que qui se passe en ce moment... On a un gars qui dit qu'il est un amoureux certifié et un autre gars qui nomme son album comme sa mère décédée. Pourquoi devrions-nous comparer ça ?"

De toute façon, si on en croit les chiffres incroyables atteints par les deux projets, le public n'a pas vraiment choisi et a écouter à la fois "Donda" et "Certified Lover Boy". Et c'est certainement ça la meilleure nouvelle : la musique ressort vainqueur !