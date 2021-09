50 Cent répond aux attaques de Ja Rule et Irv Gotti

Fifty ne tend jamais l'autre joue...

Les rumeurs se voulaient insistante à propos d'une possible intervention de 50 Cent durant le Verzuz qui a opposé Ja Rule et Fat Joe il y a quelques heures à New York. Si le désormais producteur de séries à succès n'est finalement pas venu, sa présence a plané comme un ombre sur tout le show. Il a notamment été présent dans les commentaires dans lesquels Irv Gotti, le patron de Murder Inc. l'a démoli. Evidemment, il fallait se douter que Fifty n'allait pas assister à cela en restant les bras croisés. Il a répondu à cette attaque en règle, relançant par la même le clash qui l'oppose depuis des années à Ja Rule et par extension à Murder Inc.

Son ombre était tellement présente qu'il a plaisanté sur le fait d'être en tendance sur les réseaux alors qu'il devait tranquillement être chez lui...