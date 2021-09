Booba : Sadek l'attaque sauvagement dans son diss track "Lettre à Elise"

Finalement, Sadek n'arrête rien du tout, au contraire.

Sadek avait dit qu'il mettait fin à son clash avec Booba et qu'il ne lancerait pas son diss track. Evidemment, il n'en a rien fait. Déjà parce que le Duc a relancé les hostilités et surtout parce que cela semble plus fort que lui. Insultes, provocation sur le physique ou la carrière, tout y passe ! Un clash qui alimente assez bien les réseaux sociaux jusqu'ici, mais auquel il manquait la meilleure partie : un diss track. Après avoir annoncé la sortie de "Eli-Zabeth", Johnny Niuum s'est finalement rétracté avant de changer finalement d'avis : il a tout de même dévoilé un morceau sur son compte instagram, pas encore disponible sur les plateformes de streaming, nommé "Lettre à Elise". Kickeur énervé, clasheur sans langue de bois, Sadek se lâche au volant de sa voiture dans cet extrait. On espère le retrouver bientôt sur les plateformes de streaming, et que la réponse du principal concerné soit salée également !

Dans les paroles, on entend notamment Sadek critiquer le fait que "ça fait quinze ans que t'as fui à Miami" et qu'il réussit à annuler des showcases. Il revient aussi sur les insultes grossophobes dont il a fait l'objet et le fait que B2O a fait fuiter des photos de son fils tout ne rappelant que le Duc aurait eu des relations sexuelles avec un transsexuel... Il rappe aussi :

"Couper une jambe, crever un oeil, là tu pourras dire que t'es un pirate !"

Booba répondra-t-il ? On se souvient que lors de son clash avec Sinik il y a quelques années, les deux rappeurs s'étaient envoyés des diss tracks qui étaient également des morceaux de qualité. Est-ce que ce sera la même chose avec Sadek ? On va certainement le savoir très vite...