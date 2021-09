A Boogie Wit Da Hoodie arrêté à Londres

On ne sait pas ce qui se passe en ce moment mais les arrestations pleuvent dans le rap game. Après celle de Polo G la semaine dernière à Los Angeles pour possession d'armes, c'est cette fois au tour de Boogie Wit Da Hoodie. Ce dernier a été arrêté à Londres alors qu'il s'apprêtait à monter sur la scène d'un festival. C'est le rappeur lui-même qui a expliqué en story sur Instagram qu'il ne pourrait assurer le show car la police était venue l'arrêter, sans que l'on en connaisse réellement les raisons.

"Désolé pour tous ceux qui sont venus me voir au Wireless. La police m'a arrêté avant de monter sur scène pour quelque chose dont j'ai été accusé il y a deux ans. Je vais bien et je ferais de mon mieux pour me rattraper."

"Il y a eu un incident impliquant A Boogie Wit Da Hoodie. Il est en sécurité et nous travaillons pour changer son set pour demain. Nous fournirons de plus amples détails au fur et à mesure qu'ils nous seront communiqués."

Le rappeur né à New York a déjà été arrêté en décembre 2020 dans le New Jersey et inculpé de possession illégale d'une arme de poing et de possession de marijuana. Mais on ne comprend pas vraiment pourquoi il a été arrêté à Londres et le communiqué de la police anglais ne donne aucune précision quant à ce qu'il s'est réellement passé.

"Le samedi 11 septembre, un homme de 25 ans a été arrêté au Wireless Festival. à Crystal Palace Park. L'arrestation a été effectuée par des agents de la police du Met à la demande de la police du Grand Manchester. L'homme a été libéré sous caution pour se rendre dans un poste de police du Grand Manchester à une date ultérieure."

Affaire à suivre donc...