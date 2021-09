Pop Smoke : sa tombe vandalisée !

Les gars n'ont plus aucun respect...

S'il y a bien une chose qu'on respecte dans le rap, c'est la mort. Le fait d'être mort vous rend subitement irréprochable et quasi saint, en tout cas, on ne dira plus de mal de vous une fois dans la tombe. De plus, il est même possible de devenir une légende après sa mort, comme Notorious BIG, 2Pac, ou plus récemment Pop Smoke, décédé début 2020 à la suite d'un cambriolage dans son nouveau domicile. Abattu par balles, le gangsta rappeur de Brooklyn a jouit d'une aura encore plus grande une fois décédé. Mais une aura visiblement pas suffisante pour inspirer le respect aux jeunes de chez lui...

En effet, on a appris que la tombe du New-Yorkais avait été salement vandalisée le dans la nuit du 10 au 11 septembre. Au vu des photos trouvées sur les médias américains, on peut même dire qu'elle est presque détruite. D'après TMZ, les vandales auraient même essayé de retirer le cercueil de sa tombe, puisque des marques au sol suggèrent qu'ils ont essayé de le tirer. Plusieurs éléments présents dans la tombe ont été dispersés par les vandales. Certains auraient même essayé de s'introduire dans la tombe.

On envoie évidemment de la force à sa famille et ses proches, qui doivent vivre un vrai moment d'horreur et de dégoût en ce moment. La volonté des vandales était probablement de voler quelque chose de précieux, puisqu'on rappelle que le cercueil de Pop Smoke était assez luxueux. On espère qu'il n'y aura pas d'autres faits de ce genre et que le Pop pourra enfin reposer en paix.