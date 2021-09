Booba accuse Sadek après l'annulation de son showcase à Paris !

L'embrouille continue entre les deux artistes, avec des rumeurs de plainte.

A côté de la rentrée des classes qui a lieu chaque début du mois de septembre, on a eu droit, dans le rap game français, à une vraie rentrée des clashs. Avec comme protagonistes principaux Booba, jamais loin quand il y a un clash, et Sadek. Après s'être attaqué aux influenceurs pendant l'été, c'est désormais sur Booba qu'il se défoule via Instagram. Pendant que le Duc, lui aussi, continue de provoquer de son côté. La tension est devenue palpable entre les deux artistes, au point que Booba aurait vu son showcase à Paris annulé pour cette raison.

En effet, une grosse soirée était prévue le soir du 11 septembre au Bridge, un club parisien, avec un beau showcase de Booba au programme. De quoi retrouver ses fans, lui qui n'a pas eu le droit de partir en tournée pour son dernier album, à cause du confinement et du Covid. Sauf que les organisateurs ont décidé d'annuler l'évènement devant ce qu'ils appellent des "risques de sécurité nationale", couplé à une période d'ultra-vigilance à l'approche des cérémonies du 11 septembre. Les services de police et les gérants de la salle ont visiblement mis la pression pour annuler l'évènement.

Débloques moi ou viens à dubai fils de pute tu chantera plus nulle part ???????? — sadek (@Sadekniuum) September 10, 2021

Sur le compte Instagram de La Piraterie, on a pu voir la réponse "officielle" du camp Booba, qui affirme que cette décision ne vient pas d'eux et qu'ils étaient prêts à faire face à l'adversité : "Sadek, Zemmour, Britney Spears ou le Grand Schtroupmpf on était prêts", peut-on lire dans le post Insta. Pour riposter, le Duc accuse Sadek d'avoir porté plainte contre lui. Chose immédiatement réfutée par le rappeur du 93, qui est toujours à Dubaï et qui continue de menacer B2o et de lui donner rendez-vous. En affirmant également "qu'il ne chantera plus nulle part". La suite au prochain épisode, qui ne devrait pas tarder...