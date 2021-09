Booba et Sadek dépassent les limites

Le clash est de plus en plus violent !

Le clash entre Sadek et Booba a pris une toute autre tournure. En effet, les deux rappeurs se sont attaqués à leur famille respectives dans un emballement agressif qui montre que le point de non-retour est franchi depuis longtemps et qu'aucun retour en arrière ne sera désormais possible. En publiant des photos du fils du rappeur de Neuilley-Plaisance, le Duc a franchi une limite que Sadek n'a pas accepté. Il a donc répliqué avec des clichés du frère et du père du Duc. Alors que ce dernier est en showcase samedi 11 septembre à Paris, on craint le pire tant la tension est à son comble et que, clairement, tous les coups semblent permis... Et les deux artistes se sont donné rendez-vous à Dubaï pour solder leurs comptes.

Dans un post Twitter effacé depuis, Sadek constatait qu'il y avait une photo de son fils d'un an dans la story du compte Instagram de la Piraterie. A partir de là, pour lui, c'est clair, tous les coups sont permis.

"Bonjour les amis , c’est parti trop loin , mettre mon fils de 1 an dans sa story , justifiera tout ce qui se passera derrière , bonne journée à tous"

Et s'il est un peu revenu sur son envie de perturber le showcase prévu samedi 11 septembre à Paris par Booba, il n'est pas resté les bras croisés en postant ensuite des photos du frère et du père du Duc.

"Demain il ne se passera rien , je n’enverrai personne en prison pour cette merde il a dit qu’il venait à dubai le jour où il atterrit j’irais dormir dans le désert et je l’attendrai seul . Ne parlons plus de cette histoire … c’est déjà réglé"

Mais sur Instagram, par contre, il n'a pas retenu ses coups.