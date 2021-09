Trippie Redd pris pour cible dans une fusillade !

Pendant sa tournée, le bus de Trippie Redd a été touché par une fusillade.

Trippie Redd s'est produit au pavillon MECU à Baltimore, dans le Maryland, lundi 6 septembre, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Selon un article d'Akademiks, le bus de tournée du rappeur a été la cible de tirs mardi matin (7 septembre). La personnalité des médias a partagé le message hier soir et a inclut un clip vidéo d'un reportage de WBAL-TV.

"L'artiste hip-hop Trippie Redd venait de terminer une performance au pavillon MECU sur Inner Harbor", explique le journaliste dans la vidéo. "Après le show, 10 membres d'une équipe de concert sont montés à bord d'un bus en direction de l'aéroport. Selon la police, juste avant 3 heures du matin, mardi, un conducteur s'est arrêté à côté d'un côté passager du bus et a tiré plusieurs fois avec une arme à feu."

Akademiks a ajouté dans la légende : "Quelqu'un aurait tiré sur le bus de tournée #trippieredd après son spectacle à Baltimore. Aucune blessure n'a été signalée, heureusement."

Le rappeur n'a pas été touché certes, pourtant, tout le monde n'a pas eu cette chance... Le Baltimore Sun rapporte qu'après la fusillade, le conducteur – qui avait été touché par au moins une balle – a sorti le bus de la route et l'a placé près de la sortie de l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington. Il a été transporté à l'hôpital pour y être soigné, tandis qu'aucun des autres passagers du bus n'a été blessé.

La police n'a inculpé ni arrêté personne en lien avec la fusillade. Elle demande à toute personne disposant d'informations d'appeler le 410-761-5130.

Trippie Redd participe actuellement au "Tripp At Knight Tour", qui a débuté à Minneapolis le 25 août avec le chanteur de "Mood" Iann Dior et le rappeur émergent SoFaygo. La tournée de 25 dates se terminera le 6 octobre à Los Angeles. En espérant que la suite se déroule dans le calme et la sérénité...