Booba veut régler ses comptes avec Sadek !

La confrontation pourrait avoir lieu à Dubaï.

Le Duc de Boulogne a adressé un nouveau message à Sadek. Il lui a annoncé sa venue à Dubaï et lui propose une rencontre. Enfin le face-à-face ?

Booba semble avoir mis de côté ses ennemis préférés nommés Kaaris, Gims et Rohff, pour ne citer qu’eux. Depuis plusieurs semaines, le roi du clash est en beef avec Sadek sur les réseaux sociaux. À coups d’insultes, de menaces et de moqueries, il s’acharne contre le rappeur de Neuilly-Plaisance. De son côté, Johnny Niuuum n’est pas tendre non plus. Très remonté, il inonde ses réseaux de vidéos à l’intention du Duc et lui a même promis d’empêcher son showcase à Paris le 11 septembre prochain.

L’ambiance n’est donc pas des plus chaleureuses, mais les choses pourraient évoluer prochainement. En effet, pour répondre aux dernières menaces de son rival, le rappeur de 44 ans a déclaré sa venue dans la ville où se trouve actuellement Sadek. En story du compte Instagram de la Piraterie, il a annoncé un concert à Dubaï, prochainement. En faisant allusion, avec humour, à une balade en quad à deux, il dit, entre autres, qu'une explication entre les deux serait la bienvenue. Il prend en exemple la discussion que Sadek avait eu (à Dubaï également) avec le candidat de télé-réalité Dylan Thiry suite à leur conflit. En soit, l’idée de l’interprète de "Variant" est plutôt bonne…si on oublie le degré de violences des insultes qu’ils s’envoient depuis des semaines ! On est loin de la proposition d’octogone et c’est peut-être mieux. Il ne manque plus que la réponse de Sadek. Il est moins certains que celle-ci soit favorable, surtout quand on voit le dernier tweet de Booba à son encontre :