6ix9ine : Wack 100 travaille à remettre sa carrière en route

Les deux ennemis sont devenus associés.

Alors que Wack 100 était un des plus fervents adversaires de 6ix9ine, il semble que le manager de The Game et Blueface ait changé son fusil d'épaule. En effet, depuis leur rencontre à l'initiative de DJ Akademiks lors de l'enregistrement de son nouveau podcast, les deux hommes ont noué de sérieuses relations et il semble même qu'ils travaillent désormais ensemble. Aux Etats-Unis plus qu'ailleurs sans doute, business is business...

C'est Wack 100 lui-même qui a affirmé qu'il travaillait désormais avec la balance la plus célèbre du rap game. Ensemble, ils avancent sur un nouvel album et une tournée pour le défendre sur scène.

"Ne jamais fermer aucune porte. Je travaille sur l'album de 6ix9ine et la tournée MAINTENANT ! Je dis ce que je fais parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Maintenant, regardez ce qui va arriver."