Rick Ross : "Kanye West manipule les médias"

Le bawz livre le fond de sa pensée.

Rick Ross a souvent travaillé avec Kanye West. Mais si on retrouve le rappeur de Miami sur "Certified Lover Boy" de Drake, il ne figure pas sur "Donda" au contraire de près de la moitié du rap américain. Mais cela n'empêche pas le boss de Maybach Music Group d'avoir un avis sur le travail de Ye et sa façon de faire et on n'est pas certain que ça soit un compliment...

Ricky Rozay a donné une interview à Today pour faire la promotion de son autobiographie, "The Perfect Day to Boss Up: A Hustler's Guide to Building Your Empire" et il a bien sûr été interrogé sur le phénomène "Donda" et Kanye West.

"Kanye maîtrise l'art de manipuler les médias et de faire de la musique incroyable. Cette combinaison, on ne sait pas jusqu'où elle ira. Et j'ai l'impression que si quelqu'un pense vraiment que Kanye est fou, c 'est qu'il est fou."