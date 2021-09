Booba s'acharne sur Sadek

Et franchi un nouveau cap.

La guerre fait rage entre les deux rappeurs. Sur twitter, B2O relance l’offensive et va même plus loin en publiant une photo de Sadek et sa mère.

Il semblerait qu’il n’y ait plus de retour possible dans ce beef entre Booba et Sadek. Depuis plusieurs semaines, le Duc et Johnny Niuuum se livre une guerre sans merci sur les réseaux sociaux. À coups de moqueries et de menaces virulentes, aucun des deux ne lâchent l’affaire. L’affaire paraissait presque classée lorsque Booba avait bloqué son ennemi de ses réseaux, mais il n’en est rien aujourd’hui.

Telle une série pleine de rebondissements, les deux artistes (et certains internautes) ne semblent pas vouloir qu’elle s’arrête. D’ailleurs, dans le dernier épisode, Johnny Niuuum avait partagé une vidéo d’excuses, bien entendu ironique, à l’encontre de Booba qui s’était lui, moqué du classement du dernier single de Sadek. Jusqu’ici, rien d’inhabituel jusqu’à ce que l’interprète de "Variant" partage une photo de la mère de Sadek. Dans un tweet, supprimé depuis, il convie son rival à rassurer sa maman et à faire quelque chose pour préserver sa santé mentale. Il lui dit :

"Elle s’inquiète pour ta santé mentale. Rentre voir maman pour la rassurer ! Ton petit bébé aussi te réclame et veut voir son père. Moi je te pardonne car tu n’as pas toute ta tête. Pense à tes proches Johnny…"

Un message qui, sorti de son contexte, paraît bienveillant alors qu’il n’en est rien. Surtout, la photo de Sadek en compagnie de sa mère pour accompagner le tweet, montre que Booba est allé un peu trop loin cette fois. Malgré la suppression du tweet en question, nul doute que Sadek devrait lui répondre dans les plus bref délais. En attendant, B2O continue ses provocations comme le montre son dernier post :