Cardi B et Offset présentent leur deuxième enfant.

Le couple forme désormais une grande famille !

La rappeuse et son mari Offset ont accueilli leur deuxième enfant le samedi 4 septembre. Cardi B s'est rendue sur Instagram lundi 6 septembre pour partager la merveilleuse nouvelle et annoncer le sexe de son nouveau-né : c'est un petit garçon en bonne santé. La photo a été prise avec les parents regardant amoureusement leur bébé alors qu'il était drapé dans une couverture Louis Vuitton avec la légende "9/4/21" avec un cœur bleu, un dinosaure et un emoji d'ours en peluche.

Cardi B and Offset have given birth to baby no. 2 ????❤️ pic.twitter.com/NENLgeMFGM — HipHopDX (@HipHopDX) September 6, 2021

"Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils", a déclaré le couple dans un communiqué fourni par les représentants de Cardi. "Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs."

Cardi et Offset sont déjà parents de Kulture, trois ans, et Offset a trois autres enfants issus de relations précédentes.

Semblable à leur première grossesse que Cardi avait révélé lors d'un épisode d'avril 2018 de "Saturday Night Live", l'audicieuse rappeuse est apparue fièrement aux BET Awards 2021 révélant un joli ventre rond alors qu'elle était vêtue d'une combinaison découpée. Quelques instants plus tard, elle a partagé une photo de maternité avec son baby bump recouvert de peinture blanche.

Félicitations aux heureux parents!