Drake fait fuite le feat entre Kanye West et André 3000 !

Si le clash entre Booba et Sadek agite le rap français, les Américains ont aussi le leur avec le conflit qui oppose Drake à Kanye West. Si les deux rappeurs sont aussi entrés dans une bataille de chiffres à la suite de la publication de leurs albums respectifs, ils se rendent néanmoins coup pour coup, y compris les plus bas. Alors que Ye a parlé dans une interview à la télévision allemande d'un inédit avec André 3000, Drake a fait fuiter un morceau entre son ennemi et le rappeur d'Outkast.

Drake n'est pas le dernier pour la bagarre. Alors qu'il animait un mix pour l'émission de radio "Sound 42" de SiriusXM samedi 4 septembre, il a diffusé une chanson inédite de Kanye West et André 3000 intitulée "Life of the Party", qui aurait été enregistrée pour "Donda". Apparemment, il s'agit du même titre dont a parlé Yeezy un peu plus tôt cette semaine à Berlin. On ne sait toujours pas comment le Canadien a pu entrer en possession de ce titre... Surtout qu'il s'agit d'un diss track dans lequel Drizzy est nommément mis en cause.

“I put Virgil and Drake on the same text and it wasn’t about the matching Arc’teryx or Kid Cudi dress/Just told these grown men stop it with the funny shit. Thought we was the new Abu Dhabi/Told Drake don’t play with me on GD and he sent that message to everybody/So if I hit you with a ‘WYD,’ you better hit me with, ‘Yessir, I’m writing everything you need.'”

"J’ai simplement dit à ces grands garçons d’arrêter les conn*****/Je pensais que nous étions le nouveau Abou Dabi/J’ai dit à Drake de ne pas jouer avec moi sur GD [le gang de Chicago Gangster Disciples] et il a envoyé un message à tout le monde/Donc si je t’envoie un "Qu’est-ce que tu fais ?", t’as plutôt intérêt de me répondre : «Oui Monsieur, j’écris tout ce dont vous avez besoin."