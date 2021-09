Booba continue d'attaquer Sadek qui s'excuse...

Il a enfin tenu à rassurer son public en rappelant que son showcase prévu à Paris le 11 septembre se déroulera sans problèmes et qu'il n'a que faire des menaces de Sadek.

De son côté, le rappeur du 93 a très ironiquement présenté ses excuses à Booba assurant lui aussi que le showcase prévu le 11 septembre se déroulerait sans problème même si d'autres rappeurs comme Kaaris, Rohff, Gims, La Fouine, Damso etc pourraient avoir la même idée que lui. Il a mis ses lunettes, s'est coiffé et semble lire un discours (alors que c'est une liste de course)... On comprend bien que cette histoire est très très loin d'être terminée...

"Bon concert à toi Booba excuses moi ma parole a dépasser ma pensée."