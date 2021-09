Fat Joe explique pourquoi un Verzuz avec 50 Cent n'est pas possible

Tant pis pour les fans...

Les battle Verzuz sont devenues une sorte de petite sucrerie pour les fans de rap à l'ancienne. Ces affrontements pendant lesquels deux rappeurs (ou deux groupes) se font face en interprétant leurs meilleurs classiques, avec aussi de beaux passages "freestyle" font le bonheur des amateurs un peu nostalgiques, mais c'est aussi l'occasion pour les nouvelles générations de redécouvrir des artistes importants qui ont construit ce mouvement. Demandé par les fans depuis longtemps, le battle 50 Cent vs Fat Joe n'aura apparemment jamais lieu.

C'est Fat Joe qui a tenu à expliquer pourquoi dans une séance de questions / réponses. "vous continuez à me demander des trucs sur lesquels je ne peux pas vous aider. D'abord, il ne veut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il a peur, ou parce qu'il ne serait pas un des plus grands rappeurs ayant existé, il n'en a juste rien à foutre. Je vais vous dire, Fifty va devenir un milliardaire. Un vrai milliardaire. Vous devez comprendre que 50 Cent a pas mal d'émissions à la télé. A la télé. Ca n'est pas le rap. Ce sont des sommes d'argent totalement différentes", termine Fat Joe.

La raison est donc simple : 50 Cent ne veut pas de ce Verzuz, il a mieux à faire. Pas de chance pour les fans, qui pourront quand même se rattraper en dégustant le battle entre Fat Joe et Ja Rule qui aura lieu le 14 septembre à New-York. On espère que les deux rappeurs livreront une belle performance, même si on est pas trop inquiets à ce sujet.