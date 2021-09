Kanye West : "Donda" fait un carton

Dépassé par Drake, Kanye effectue tout de même des scores incroyables avec "Donda".

La rentrée, c'est souvent l'occasion de montrer les muscles pour les mastodontes du rap game. Tubes de l'été un peu en retard, ou nouveaux albums, tout est bon pour occuper le terrain dans ce moment charnière de l'année musicale. Et aux Etats-Unis, les deux qui occupent le devant de la scène en ce moment sont Drake et Kanye West, qui viennent tous les deux de sortir un nouvel album qui aura sûrement beaucoup de retentissements dans les prochains jours. Pour Kanye West, ça a même déjà commencé.

Kanye West- Donda sells 327K first week. — DJ Akademiks (@Akademiks) September 3, 2021

Son album "Donda" est sorti il y a une semaine. C'est donc l'heure de faire les comptes et ils sont plutôt bons : le rappeur a en effet atteint les 327 000 ventes pour sa première semaine d'exploitation, dont 44 000 en physique. Un score qui le place évidemment en tête de plusieurs classements, même s'il risque vite de perdre sa place puisque Drake est en train de faire un véritable séisme dans le scharts avec "CLB", sorti vendredi. En attendant, on ne peut que saluer l'incroyable départ de "Donda" qui a su rencontrer son public.

À la première place du Top Albums de la semaine, « Donda » le nouvel album de Kanye West avec 9 476 équivalents ventes ???? pic.twitter.com/AsboBNQz0S — Le SNEP (@snep) September 3, 2021

Il faut dire que tout le plan de comm' complètement mégalo mis en place autour de la sortie du projet, a bien fait parler du disque. Enfin, les gens ont, comme d'habitude, plus parlé de Kanye West et de ses folies que de sa musique, mais ça c'est devenu une habitude avec le rappeur de Chicago. On espère que l'artiste a p quitter le stade d'Atlanta, où il était enfermé depuis la première fausse release party de son album, il y a un mois.