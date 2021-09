Booba se moque des résultats du single de Sadek !

"L'homme de paix" ne sera pas resté pacifique longtemps...

On a connu des retraites plus paisibles que celle de Booba. Celui qui avait annoncé qu'il ne ferait plus d'albums et se mettrait un peu en retrait pour mettre en avant les nouveaux talents dans ses labels est finalement toujours bien présent. plus que jamais, puisqu'il est sur tous les fronts en ce moment. Il vient de dévoiler un nouveau single nommé "Variant", en a également profité pour lâcher quelques insultes à Kanye West, mais est surtout impliqué dans un vrai clash avec le rappeur Sadek depuis plusieurs semaines.

Un clash d'une intensité un peu inhabituelle pour Booba, plus habitué à mener la danse et à provoquer sans trop de réponses en face. Sauf que cette fois, Sadek répond, et il répond fort, avec des insultes et des invitations à se rencontrer (ou même à un nouvel octogone). Pour l'instant ça n'a pas été plus loin, pas de diss track, pas de bagarre. Le Duc se contente de tourner son adversaire du moment en dérision, en s'attaquant aux ventes, son argument préféré. Sur Twitter, il a à nouveau attaqué Sadek au sujet des chiffres de son nouveau single "E-TORO".

Nicole qui nous fait une entrée fracassante à la 97ème place du classement hip-hop/rap!!! T’as attendu de vendre zéro disques pour te mettre en indé t’es un putain d’génie!!! Et t’es à 0,99 comme celle que t’as dans l’nez! ????????Ta seule issue la psychiatrie ???? #bluffbourguignon ????‍☠️ pic.twitter.com/ed4tXklOn1 — Booba (@booba) September 3, 2021

Un morceau qui se classe à la 97ème place du top iTunes, chose que n'a pas manqué de souligner Booba. Il a également sous-entendu dans son Tweet que Sadek serait sous l'influence de cocaïne. Bref, on a connu B2O plus inventif et on attend le dénouement de cette histoire, puisqu'il paraît que le Duc se rend bientôt à Paris !