Kanye West et Drake : la guerre des panneaux publicitaires...

Mais, local de l'étape, Drake ne s'en est pas laissé compter et il a racheté les panneaux pour y mettre sa propre publicité et y passer son propre message...

On peut notamment lire : "Ta nouvelle aventure est une fan" ou "Tu joues trop, dommage que la vie ne soit pas un jeu..." Des messages à peine déguisés à destination de Kanye West ? A moins que cela ne soit des lyrics tirés de "Certified Lover Boy". En effet, le Canadien ne s'est pas arrêté à sa ville natale. Il a lancé une grande campagne de publicité à travers les Etats-Unis avec le même type de messages. C'est de cette façon notamment qu'il a annoncé les featurings qui figurent sur "CLB". Ainsi, à Chicago, on a appris qu'il avait collaboré avec Lil Durk. A los Angeles, il a confirmé la participation de Ty Dolla Sign et Giveon. A Atlanta, on a vu apparaître les noms de Young Thug, Future, 21 Savage et Lil Baby. Même Yebba et Project Pat ont leur propre panneau d'affichage à Memphis. C'est celui de New York qui pose question. On peut y voir avec cette inscription : "Hé New York, le GOAT est sur CLB." On peut lire selon deux sens. Soit il annonce la participation de Hova à "CLB" soit il fait référence à Nas ou Nicki Minaj. On peut aussi le voir comme une provocation : aucun n'est là, il rappelle juste qui est le meilleur.