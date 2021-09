Sadek reçoit le soutien de Mokobé

Le rappeur n’est plus seul contre tous.

Mokobé s’est exprimé sur ses réseaux en publiant un message à destination de Sadek. Il soutient le rappeur malgré les clashs et assure qu’il sera toujours là pour lui.

Sadek fait beaucoup parler de lui en ce moment. Depuis plusieurs semaines, l’artiste du 93 règle ses comptes sur les réseaux sociaux et attaque, parfois violemment, d’autres personnalités. Stars de télé-réalité ou rappeurs, tout le monde y passe ! Après avoir entamé un clash avec Leto (lui reprochant son manque de soutien), il s’est ensuite insurgé contre les influenceurs. S’en est suivi un violent échange avec Milla Jasmine, star de télé-réalité. Alors que la tempête semblait passée, Booba est venu mettre son grain de sel. Les moqueries du Duc envers Sadek ont suffi à déclencher un affrontement entre les deux, par réseau social interposé. Entre les insultes, les menaces et la proposition d’un octogone, la tension était à son comble jusqu’à ce que B2O décide de bloquer Sadek de ses réseaux. Cependant, une fois que la machine est lancée, il est difficile de l’arrêter. Jonnhy Niuuum a poursuivi sa croisade à travers des nouvelles menaces (envers Booba) et d’autres attaques. Niro, Zola et Ziak s’ajoutant à la liste déjà bien remplie de Sadek.

Entre tous ces beefs, il y a cependant une personne qui a décidé de prendre position. Mokobé a publié un message en story sur Instagram. Dans ce dernier, il exprime clairement son soutien au rappeur de Neuilly-Plaisance. Il écrit :

"Je ne vais jamais tourner le dos à une personne qui m’a toujours respecté et que j’ai toujours respecté depuis le début. On peut ne pas être d’accord sur tout, mais je serais toujours là pour toi et avec toi, ça ne bouge pas".

Une prise de position qui prouve que l'on peut ne pas être d’accord avec tout ce que fait Sadek, mais quand même le soutenir. Et surtout, l’exprimer publiquement. C’est du moins le message que renvoie l’ancien membre du 113 à travers son post. Pas sûr que beaucoup de personnes le rejoignent sur ce coup-là…