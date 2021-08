Kodak Black et Jackboy s'embrouillent à cause de NBA YoungBoy

Depuis sa sortie de prison, Kodak Black est rentré en guerre son ancien associé et membre du Sniper Gang, Jackboy. Il y a quelques jours, le premier a reproché au second d'être à l'origine de son conflit avec NBA Youngboy.

Les deux natifs de Pompano Beach, en Floride, ont de nouveau échangés des scuds par réseaux sociaux interposés. Dans un live sur Instagram, Kodak Black est revenu sur son beef avec NBA YoungBoy et a blâmé Jackboy pour en être à l'origine alors que NBA allait signer avec le Sniper Gang. Il a expliqué que son ancien ami avait les codes de son compte Instagram et s'en était servir pour se lâcher. Jackboy lui a répondu dans la foulée en demandant :

"Donald Trump, renvoie-moi mon gars, je ne sais pas qui tu as envoyé ici. Tu parles trop mec. J'avais ton mot de passer et j'ai commencé un beef ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu parles de ça tous les jours et tu me parles mal alors paie quelqu'un pour venir me voir car tu ne le feras pas toi-même. Arrête de jouer avec moi bro. C'est la différence entre moi et toi, je frappe vraiment les gens."