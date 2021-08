Kanye West : "Donda" retardée à cause d'un couplet de DaBaby ?

C'est ce qu'indique le manager de Ye.

Lors de la troisième session d'écoute de "Donda" à Chicago, les fans ont eu la surprise de constater qu'un couplet de Jay-Z avait été remplacé par un autre de DaBaby. Une décision surprenante vu la polémique qui entoure le rappeur de Caroline du Nord après sa sortie homophobe lors du dernier festival Rolling Loud, mais une évidence pour Kanye West qui refuse de sortir son dixième album solo sans la présence de Baby à ses côtés. C'est tout le sens des discussions entre Yeezy et son manager que Mister West a publié sur les réseaux sociaux. Et cela fait dire aux fans que si "Donda" ne sort pas, c'est parce que DaBaby et son équipe ne l'autorisent pas !