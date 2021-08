Booba n'oublie pas Sadek...

Le clash n'est pas totalement terminé.

Si Booba a bloqué Sadek sur les réseaux et notamment sur Instagram, il ne l'a pas totalement oublié. En effet, la story du compte de La Piraterie recèle d'attaques plus ou moins subtiles contre le rappeur de Neuilly-Plaisance, Et même si le Duc révèle que ce clash est sans doute "le plus nul de sa carrière", il ne baisse pas les armes aussi facilement. C'était étonnant aussi qu'il lâche l'affaire comme ça. Et pour faire bonne mesure, il en remet une couche sur Hatik et Kaaris qui n'avaient pourtant rien demandé...

Est-ce que B2O a réellement mis fin au clash avec Sadek ? On peut se poser la question. Même s'il a bloqué, il n'en continue pas moins de se moquer de lui grâce à des publications sur le compte Instagram de La Piraterie. Outre une vidéo sur laquelle on voit Sadek reprendre un classique de Lunatic, il a posté différentes images et vidéos qui montrent qu'il n'oublie rien. Sur la première, on voit notamment un grand-père les pieds dans l'eau et la légende suivante : "Bourguiba qui attend le contrat pour son octogone imaginaire" et un voilier qui s'éloigne simplement repéré par une flèche : "et nous".

Dans une autre publication reprenant un article de nos confères du site 13Or du hip-hop, Booba écrit :

"Clairement le clash le plus nul de ma carrière. Il a insulté les morts et la piraterie tout ça pour un matelas bon marché. Rentre à Paris bougui, ta famille t'attend."

Enfin, il termine avec une blague, pas forcément du meilleure goût mais ayant plus pour but d'humilier son adversaire du jour que réellement faire rire...