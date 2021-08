Booba bloque Sadek sur tous les réseaux

Le Duc n'a plus envie de rire...

De mémoire, on pense que c'est la première fois que Booba refuse le combat. Comme fatigué par Sadek, le rappeur qui vit à Miami a bloqué le natif de Neuilly-Plaisance sur tous les réseaux. Oui, oui vous avez bien lu, le Duc met fin de lui-même au clash qui l'oppose à Johnny Niuuum après lui avoir demandé d'aller se soigner et d'avoir eu, il semble, un peu pitié de lui. Pour se justifier, B2O explique que c'était "marrant 5 minutes mais pas 6". Il faut dire qu'il a subi une véritable campagne de harcèlement de la part de Sadek mais on doit quand même avouer que c'est surprenant de le voir ainsi abandonner l'aire de jeu lui qui n'aime rien de plus qu'avoir du répondant en face de lui.

Dans les story du compte officiel de La Piraterie, Booba a une fois encore laissé un message vocal à Sadek, se moquant des siens et de son accent.

"Comme d'habitude, tu es le fatigué, c'est pour ça tu as la sécurité, tu es le gros fatigué. Je vais pas lâcher toi, je vais jamais lâcher toi, je suis dépressif et cocaïnomane. Je vais jamais lâcher toi, jamais, jamais. Tu vas te battre, tu es trop fort le bagarre avec le vrai muscle, tu es trop fort. Désolé, le dépression elle est en train de m'emporter, il fallait me laisser tranquille..."

Ce message est ensuite suivi de captures d'écran qui montre que le Duc a réellement bloqué Sadek sur Instagram.

Il a aussi posté un extrait de la page Wikipédia consacré au rappeur de Neuilly-Plaisance dans laquelle on voit qu'il considère que sa carrière est terminée puisqu'il a rayé la mention selon laquelle elle est toujours en cours...

Evidemment, l'auteur de l'album "Aimnons-nous vivants" n'a pas manqué de réagir à cette nouvelle sur Twitter considérant que c'est lui qui avait gagné et qu'il avait "fini" Booba.