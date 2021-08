Non, Kodak Black n'a pas eu d'accident d'avion

C'était juste une... blague...

L'avion du boxeur Gervonta Davis a subi une avarie ce week-end et a fini par se crasher. Aucune victime n'est à déplorer après ce drame. Un temps, on a cru que Kodak Black dont on n'avait pas entendu parler depuis un moment était dans l'avion avec le sportif et qu'il avait été blessé. Finalement, le rappeur a mis lui-même fin au suspense en révélant que c'était une blague. On n'a pas dit que c'était du meilleur goût...

Dans un premier tweet, le rappeur floridien a écrit :

"J'étais dans le jet avec Gervonta Davis et je ne me sens pas bien. Me***, j'ai mal au dos, au cou."

I Was On Dat Jet Wit @Gervontaa & I’m Not Ok ???? Shittt Me , My Neck My Back all dat ???? — Kodak Black (@KodakBlack1k) August 22, 2021 L'inquiétude est montée très vite mais le doute aussi. Beaucoup d'internautes doutaient de la crédibilité des propos de Bill Israel. Aussi, le rappeur en personne s'est fendu d'un autre message pour expliquer qu'il avait juste fait une blague.

"Les gars je rigolais juste lol, les gens ne peuvent pas entendre des blagues ces derniers jours."