Booba balance fort sur Gims, Kaaris et Sadek

Le Duc a fait dans le lourd...

C'est la rentrée ou presque. Alors tout le monde se met au diapason, y compris Booba. Et dans la story du compte Instagram de la Piraterie ce matin, il n'a pas fait semblant puisqu'il ouvre le feu tous azimuts et tout le monde y passe ou presque, notamment ses meilleurs ennemis, Gims qu'il affiche une nouvelle fois sans lunettes et Kaaris. En bon professionnel des photos montages, le Duc se fait plaisir et attaque fort.

Il commence par Gims, son adversaire préféré en ce moment, si on en croit ses autres publications de l'été. Sur une image où il affiche une nouvelle fois le rappeur de la Sexion d'Assaut sans ses lunettes, il écrit :

"Gims, je sors à l'instant de chez Diallo et il m'a dit qu'il fallait que je te croise pour faire la paix et éventuellement re-collaborer ensemble. Il a insisté donc je vais tout faire pour te rencontrer et suivre les conseils de DD. Peace and love my brother."

Evidemment, vous l'aurez compris, Booba se moque et sa menace est à peine voilée...

Alors qu'il aurait pu s'arrêter là, le Duc, décidément très en verve, à continuer. Il s'en est pris ensuite à Sadek qui lui s'est lancé dans une longue diatribe contre la télé-réalité et les influenceurs. Il lui a demandé "d'arrêter de vendre des matelas" après avoir repassé une autre vidéo que le rappeur du 93 avait faite pour un magasin.

Ensuite, il a mis un taquet gratuit à Kaaris. Le montage parle de lui-même...

On n'est que fin août mais Booba semble bien reposé et prêt à repartir au combat !