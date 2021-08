6ix9ine : le meurtrier de King Von nie avoir eu l'intention de collaborer avec lui

Lul Tim, un proche de Quando Rondo, mais surtout le meurtrier présumé de King Von en novembre 2020 a été filmée en train de rencontrer 6ix9ine dans un studio de Savannah, en Géorgie, la semaine dernière. Les images laissaient penser que les deux hommes avaient soit enregistrés un featuring soit tournés un clip tous les deux car on les voit travailler ensemble dans la cabine. Mais selon Lul Tim, ce n'était qu'une façon pour lui de soutirer de l'argent au rappeur en difficulté.

Vendredi 20 août, Lul Tim a posté une vidéo sur Instagram affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de collaborer avec 6ix9ine, il en voulait juste à son argent.

Dans une autre publication en story sur Instagram, Lul Tim a partagé une capture d'écran de la séquence vidéo et a écrit dessus : "pas de paroles ni de chanson, vous ne savez pas tout... J'étais déjà parti avec son argent..."

Mais Akademiks affirme de son côté que Lul Tim s'est retiré du projet parce que Tekashi en a parlé lors de sa rencontre avec Wack 100.

On ne saura peut-être jamais la vérité, ce qui est certain, c'est que juste le fait de voir 6ix9ine avec le meurtrier présumé de King Von est une pierre lancée dans le jardin de Lil Durk et un nouveau manque de respect à la mémoire du rappeur assassiné...