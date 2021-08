R. Kelly : comment il s'est marié avec Aaliyah

Son ancien manager a témoigné.

Depuis mercredi 18 août, R. Kelly comparaît devant une cour new-yorkaise pour répondre aux accusations d'extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé. Et les témoignages sont accablants. Après celui d'une de ses anciennes victimes, c'est son ancien manager qui est venu à la barre pour expliquer comme il avait payé un fonctionnaire afin de falsifier les papiers d'Aaliyah et ainsi faciliter le mariage de la jeune fille avec le chanteur...

Demetrius Smith a expliqué à la cour comment il avait soudoyé un fonctionnaire pour obtenir de faux documents d’identité afin que R. Kelly puisse épouser Aaliyah, alors âgée de 15 ans aux moments des faits et peut-être enceinte...

"Je suis entré et j’ai dit : “Hé, vous voulez vous faire de l’argent ?”

Il a ensuite assuré avoir donner 500 dollars au fonctionnaire en question pour obtenir des faux papiers sur lesquels l'âge d'Aaliyah était de 18 ans et non de 15 ans pour le chanteur, alors âgé lui de 27 ans, puisse l'épouser. Selon Demetrius Smith, celle-ci aurait en effet confier attendre un enfant de R. Kelly. Son entourage n'a vu que le mariage comme échappatoire à cette situation. Selon le manager, le chanteur avait peur de la prison. Il pensait qu'ainsi la jeune femme ne pourrait pas témoigner contre lui.

C’était "pour se protéger lui-même et protéger Aaliyah", a estimé Smith, expliquant que R. Kelly et lui s’étaient rendus à Chicago alors que le chanteur était en pleine tournée pour un mariage éclair, en 1994.

Le manager, qui a obtenu une immunité en échange de son témoignage, a ensuite expliqué qu'il avait dit à R. Kelly que ce mariage n'était pas une bonne idée, qu’"il ne pouvait pas se marier avec elle et [qu’] elle était trop jeune". Il m’a demandé dans quel camp j’étais."