Naps : la boulette corse

Il ne s'agit pas de celle qu'on met dans la chaussette...

Il vaut mieux en rire. Et c'est exactement ce qu'a fait Naps. En showcase en Corse, Naps a confondu Ajaccio et Bastia, ce qui lui a valu de se faire remettre gentiment en place par le public. Une boulette qui a fait sourire le Marseillais mais qui, comme beaucoup de choses aujourd'hui, a été filmé, ce qui lui a valu de faire le tour de la Toile. C'est ça aussi "La kiffance"...

Comme beaucoup d'artistes, Naps profite de l'été pour multiplier les showcases. Un soir dans une ville, le suivant dans une autre etc. Pas forcément au fait de son planning, le rappeur marseillais en concert sur l'Ile de Beauté a ainsi confondu les deux grandes villes de l'Ile, Ajaccio et Bastia. Il a donc lancé au public : "Alors Ajaccio, ça va ou quoi ?" mais le public la tout de suite détrompé en lui expliquant son erreur : "C'est Bastia ici !" Le chanteur s'est alors excusé en rigolant : "Oh merde alors, excusez-moi Bastia". L'incident n'a pas eu d'autre retombée puisque le titre "Bande organisée" qui venait d'être lancé a permis à tout le monde de passer à autre chose.

Naps qui se trompe de ville en live ????



« Oh m#rde alors excusez-moi » pic.twitter.com/lBVhlG2BhI — Kultur (@Kulturlesite_) August 18, 2021