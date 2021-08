Wack 100 répond à Meek Mill et défend 6ix9ine

Le conflit s'enlise...

Accusé par Meek Mill de manipuler la jeunesse et de détruire la carrière des artistes qu'il manage, la réponse de Wack 100 s'est fait attendre mais elle est enfin là. Et le manager de Blueface ou The Game n'a pas pris de gants lors d'une récente session de discussion sur Clubhouse qui a ensuite été partagée sur YouTube.

Dans un premier temps, il a réfuté avoir lu ce que le rappeur de Philadelphie a dit sur son compte mais lui, avait des choses à dire sur Meek Mill. Il est notamment revenu sur l'opposition entre celui-ci et son nouvel ami 6ix9ine il y a quelques mois à la sortie d'un club.

"6ix9ine l'a marqué... Ne parle pas de toi comme l'avocat des condamnés, tu n'es même pas un condamné. Tu as passé 110 jours en prison et ton seul problème, c'est d'être en probation depuis 11 ans. Mais tu n'as pas fait 11 ans ! Va te faire foutre avec tout ça mec. Tu pleures d'être en liberté surveillée ! Tu sais très bien ce que je dis, je ne mens pas."

Il a ensuite ironisé sur la rencontre entre Meek Mill et Tekashi, accusant le rappeur de Philadelphie d'avoir refusé la confrontation.

"Tu te fais passer pour un mec de la rue. Tu as dit partout que tu voulais tuer 6ix9ine. 6ix9ine n'est pas un policier, c'est un rat. Dans les rues, des choses arrivent aux rats. Il travaillait avec la police, c'est ce qui faisait de lui le rat. Et puis, il t'a humilié quand il t'a agressé alors que tu étais censé t'en occuper..."

Plus tard dans la vidéo, Wack 100 a pris la défense de 6ix9ine en accusant son entourage de l'avoir laissé entrer avant de conclure que la faute était amputable aux Nine Trey Bloods qui ont permis à Tekashi de pénétrer leur cercle restreint...

Alors que Meek Mill avait suggéré de se réunir avec Wack 100 avec d'autres leaders noirs pour enterrer leur différend, il semble qu'on soit bien loin d'une résolution à l'amiable diu problème...