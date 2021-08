Lil Wayne a voulu aider le policier qu'il l'a sauvé

Il y a quelques jours, Lil Wayne a évoqué dans une interview comment un policier lui avait sauvé la vie alors qu'il venait de tenter de se suicider. Cet homme, c'est Robert Hoobler alias "Oncle Bob". Reconnaissant, Weezy est rentré en contact avec lui des années plus tard et lui a proposé de l'aider financièrement.

Robert Hoobler a récemment révélé à TMZ qu'il avait rencontré Lil Wayne en 2019, 25 ans après sa tentative de suicide alors que le rappeur était de retour à NOLA pour participer à une émission de radio. A cette occasion, le rappeur a proposé de l'argent à Oncle Bob pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. L'ancien policier a poliment décliné l'offre, mais il semble que Lil Wayne ait insisté pour rembourser sa dette auprès de Bob d'être venu à son secours. Apparemment, il y a eu une discussion afin qu'il rejoigne l'équipe de Weezy à titre administratif.

L'ancien policier n'a pas accepté mais Lil Wayne lui aurait rétorqué qu'il n'avait qu'un mot à dire s'il avait besoin.

A noter que ce n'est pas la première fois que Weezy mentionne Uncle Bob. Il l'évoque notamment dans un titre daté de 2015, "London Roads" dans lequel il lui rendait hommage parce qu'il le pensait décédé. A l'époque, il était même prêt à payer ses obsèques.

"I remember dyin’ on her room floor/And wakin’ up in some police’s arms/He died recent, so I hope Heaven made more room for him"