Booba tease des feats avec Jesus et Brigitte Macron pour se moquer de Gims

Rien ne sera épargné au maître.

Il y a quelques jours, Gims a teasé des featuirngs avec des stars du rap américain comme Quavo, Lil Uzi Vert, Chris Brown, 24KGOLDN ou encore PREME. Booba n'avait pas encore réagi et on s'en étonnait presque. Lui aussi a travaillé avec des pointures américaines. On se souvient de ses feats avec Diddy, Akon, Rick Ross ou encore 2 Chainz, T-Pain et Ryan Leslie. Une liste qui n'a rien à envier à celle dévoilée par l'ancien de la Sexion d'Assaut. C'est sans doute ce qu'il l'a poussé à se moquer de Gims dans la story du compte Instagram de La Piraterie, à moins que ça soit juste son mauvais esprit et la haine qu'il éprouve à l'égard du rappeur aux lunettes de soleil ? Toujours est-il qu'il a dévoilé des feats fantaisistes avec Jésus, Brigitte Macron, Benalla ou encore le Dalaï Lama. Une manière de dire que Gims est un mytho et que ses feats avec des stars du rap américain n'existent pas...

On peut aimer ou pas, mais il faut quand même admettre que Booba est très très fort sur les réseaux sociaux et que, quand il ne dépasse pas les bornes, il est vraiment drôle. C'est ainsi que, pour se moquer de Gims, il a présenté des captures d'écran avec des morceaux fantaisistes et des invités qui le sont tout autant. On y voit notamment un titre avec Jésus de Nazareth et le Dalaï Lama intitulé "Si j'aurais su" avec la mention : "on écoute ou pas làààààààà !!!!!"

L'autre "est" un feat avec Brigitte Macron et Alexandre Benalla dont le titre est "Zobi 19 même pas mal"... Il est barré de la mention "Let's fucking go".

Pour se moquer de son adversaire, Booba prend exactement les mêmes codes. Mais contrairement au Duc, on pense que Gims a parfaitement pu réussir les feats qu'il annonce, on attend juste qu'il les rende disponibles à l'écoute. Dans ce cas, B2O trouvera bien une autre façon de se moquer...