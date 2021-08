YoungBoy NBA prêt à monter sur la chaise électrique ?

Le rappeur est en pleine dépression.

Emprisonné depuis plusieurs mois, YoungBoy NBA semble être en train de craquer. Alors qu'il se trouve derrière les barreaux depuis mars 2021, le jeune rappeur demande à la justice de le mettre sur la chaise électrique... Flippant.

Il y a quelques heures, on a vu apparaître un freestyle de YoungBoy NBA qu'il a écrit dans sa cellule et qu'il a rappé au téléphone. Même si le son n'est pas très bon, on y sent un homme fatigué et le moral au plus bas. Les lyrics qu'il a ensuite envoyés ne laisse d'ailleurs plus de place au doute : le rappeur ne va pas bien. Il faut dire que les charges qui pèsent contre lui sont lourdes, détention de drogue et d’armes notamment, qui devraient l'obliger à passer plusieurs années enfermé si jamais il était reconnu coupable. Alors, forcément, son moral en a pris un coup et c'est exactement le sentiment qu'il a fait passer avec son freestyle, "Lock Down Session" et partagé par sa soeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teelee ???????? (@simplyteelee_) Dans ce texte, le rappeur de Bâton Rouge revient sur un grand nombre de sujets comme son succès, ses amis ou bien annonce qu'une de ses soeurs a contracté le coronavirus. Mais ce qui a le plus choqué les fans de l'artiste, c'est qu'il semble vraiment très mal, dépressif et que ses propos sont à l'avenant, notamment quand il rappe : “Ce que je ressens, il n’y a personne à qui je peux le dire / Qui m’aime vraiment ? Je peux en voir quelques-uns / Maman, je suis tellement désolé, je ne peux pas me sauver / Grand-père, c’est ton opinion qui compte et pas une autre / Maman, ton amour me manque, j’essaie de me trouver / Je ne veux pas être en prison, dis-leur que j’accepte la chaise”.

Des propos qui font peur alors que le jeune artiste n'est pas près de sortir de prison. Espérons qu'il retrouvera un peu de moral très bientôt et arrêtera de ressasser ses idées noires...